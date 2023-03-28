Meteoroloji'den kritik açıklama: O bölgeye kar geliyor!

BOLU'DAN TRABZON'A KAR BEKLENİYOR



Kar, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Trabzon, Giresun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt ve Tokat çevreleri) ile Bolu'nun yüksek kesimlerinde yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.