Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Haziran ayı başlamasına rağmen zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, günlük hayatı ve planları olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son hava tahminlerine göre, 12 Haziran Perşembe günü Türkiye’nin 13 şehrinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji, yurdun birçok bölgesinde yağışların devam edeceğini açıkladı. Haziran ayı başında havaların tamamen ısınarak yağışların sona ermesi beklenirken, bu beklenti gerçekleşmedi. 12 Haziran’da özellikle yoğun yağışların etkili olacağı iller açıklandı.

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 2

İşte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenen 13 şehir:

Karabük

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 3

Kastamonu

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 4

Gümüşhane

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 5

Bayburt

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 6

Erzurum

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 7

Ardahan

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 8

Kars

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 9

Iğdır

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 10

Ağrı

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 11

Muş

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 12

Bitlis

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 13

Van

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Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Resim: 14

Hakkari

Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları, olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli davranmaları öneriliyor.

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