Meteorolojiden kritik uyarı: 13 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Haziran ayı başlamasına rağmen zaman zaman etkili olan sağanak yağışlar, günlük hayatı ve planları olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son hava tahminlerine göre, 12 Haziran Perşembe günü Türkiye’nin 13 şehrinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji, yurdun birçok bölgesinde yağışların devam edeceğini açıkladı. Haziran ayı başında havaların tamamen ısınarak yağışların sona ermesi beklenirken, bu beklenti gerçekleşmedi. 12 Haziran’da özellikle yoğun yağışların etkili olacağı iller açıklandı.
İşte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması beklenen 13 şehir:
Karabük
Kastamonu
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Iğdır
Ağrı
Muş
Bitlis
Van
Hakkari
Bu şehirlerde yaşayan vatandaşların ani yağışlara karşı tedbirli olmaları, olası sel ve su baskınlarına karşı dikkatli davranmaları öneriliyor.