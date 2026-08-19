Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Ağustos il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurt genelini etkisi altına alan hava olaylarına ilişkin son değerlendirmelerini yayımladı.
İstanbul başta olmak üzere yurdun büyük bölümünde Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle termometrelerin 36 dereceye kadar tırmanması beklenirken, Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan küresel ölçekte güçlenen El Nino ve Pozitif Hint Okyanusu Dipolü'nün çakışmasıyla yeni sıcaklık rekorlarının görülebileceği bildirildi.
İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR 36 DERECEYE DAYANACAK
AKOM tarafından paylaşılan hava tahmin raporuna göre, önümüzdeki 7-10 günlük süreçte hem Afrika hem de Basra kaynaklı sıcak hava sistemleri etkili olacak:
Sıcaklık Artışı: Hafta başından itibaren kademeli olarak yükselen sıcaklıkların perşembe gününe kadar İstanbul'da 34-36°C aralığına ulaşması bekleniyor.
Gökyüzü: Hafta boyunca mega kentte çoğunlukla az bulutlu ve güneşli bir gökyüzü hakim olacak.
UZMANLARDAN 'TARİHİ EL NINO' UYARISI: İKİ BÜYÜK SİSTEM ÇAKIŞTI
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Columbia Üniversitesi verilerine göre, Tropikal Pasifik'teki "Nino 3.4" bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükseliyor.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sürecin küresel risklerine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ağustos-Ekim döneminde 2,9 dereceyi aşan El Nino tahmini gerçekleşirse, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarındakinden çok daha güçlü bir olayla karşılaşabiliriz. Pozitif Hint Okyanusu Dipolü ile El Nino'nun aynı döneme denk gelmesi, iki sistemin etkilerini birleştirerek bölgesel kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerini geçmiş dönemlere kıyasla çok daha keskin hale getiriyor."
19 AĞUSTOS GÜNCEL BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Marmara: Parçalı ve az bulutlu. (İstanbul: 22/31°C, Bursa: 20/33°C,
Çanakkale: 22/34°C, Kırklareli: 20/33°C)
Ege: Az bulutlu ve açık; akşam saatlerinde Denizli çevreleri yerel gök gürültülü sağanak yağışlı. (İzmir: 23/34°C,
Manisa: 22/37°C, Denizli: 22/35°C)
Akdeniz: Parçalı ve zamanla çok bulutlu; Toroslar mevkii, Burdur, Isparta, Mersin çevreleri ile Hatay kıyıları ve Adana ile Antalya'nın iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (Adana: 25/35°C, Antalya: 25/33°C)
İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. (Ankara: 17/32°C, Eskişehir: 17/33°C, Konya: 19/33°C)
Karadeniz: Batı Karadeniz az bulutlu; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Rize, Artvin, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (Trabzon: 22/28°C, Rize: 20/29°C, Bolu: 15/29°C)
Doğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu; Ardahan çevreleri yerel sağanak yağışlı. (Erzurum: 10/27°C, Malatya: 18/33°C)
Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. (Diyarbakır: 18/37°C, Şanlıurfa: 23/36°C)