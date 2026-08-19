Meteoroloji’den kritik uyarı: 19 Ağustos il il hava durumu

UZMANLARDAN 'TARİHİ EL NINO' UYARISI: İKİ BÜYÜK SİSTEM ÇAKIŞTI

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Columbia Üniversitesi verilerine göre, Tropikal Pasifik'teki "Nino 3.4" bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıkları hızla yükseliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, sürecin küresel risklerine dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ağustos-Ekim döneminde 2,9 dereceyi aşan El Nino tahmini gerçekleşirse, 1997-1998 ve 2015-2016 yıllarındakinden çok daha güçlü bir olayla karşılaşabiliriz. Pozitif Hint Okyanusu Dipolü ile El Nino'nun aynı döneme denk gelmesi, iki sistemin etkilerini birleştirerek bölgesel kuraklık ve aşırı sıcaklık risklerini geçmiş dönemlere kıyasla çok daha keskin hale getiriyor."