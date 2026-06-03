Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların yerel olarak sel ve su baskınlarına yol açabileceğini belirterek kritik uyarılar yayımladı.

İÇ ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSU VE ORTA KARADENİZ'E ACİL ALARM

Öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Yurdun diğer iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalırken, batı ve kıyı şeritlerinde normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.