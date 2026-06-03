Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı!
Yukarı yönlü dikey hava dalgalarının etkisiyle hava sıcaklıkları yurt genelinde 30 ilimizde hissedilir derecede artış gösterecek olsa da yurdun çok büyük bir bölümü ani gök gürültülü yağışların etkisi altına giriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağışların yerel olarak sel ve su baskınlarına yol açabileceğini belirterek kritik uyarılar yayımladı.
İÇ ANADOLU'NUN KUZEYDOĞUSU VE ORTA KARADENİZ'E ACİL ALARM
Öğle saatlerinden sonra etkisini artıracak olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve fırtına şeklinde esecek kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Yurdun diğer iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde kalırken, batı ve kıyı şeritlerinde normallerin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
ŞEHİR ŞEHİR 3 HAZİRAN 2026 EN GÜNCEL SICAKLIK TAHMİNLERİ LİSTESİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi veri tabanından alınan bilgilere göre, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü şehirlerimizde ölçülecek en düşük ve en yüksek hava sıcaklık dereceleri alt alta şu şekilde sıralandı:
ANAKARA 13°C, 26°C (Yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İSTANBUL 19°C, 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
İZMİR 19°C, 33°C (Parçalı bulutlu)
ADANA 19°C, 29°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ANTALYA 19°C, 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
BURDUR 14°C, 27°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
HATAY 18°C, 27°C (Parçalı bulutlu)
DENİZLİ 17°C, 32°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
AFYONKARAHİSAR 12°C, 27°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MUĞLA 14°C, 28°C (Parçalı bulutlu)
ÇANAKKALE 20°C, 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
KIRKLARELİ 15°C, 28°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
SAKARYA 18°C, 29°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
ÇANKIRI 13°C, 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ESKİŞEHİR 13°C, 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KONYA 13°C, 28°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
BOLU 12°C, 26°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
DÜZCE 16°C, 31°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KASTAMONU 11°C, 26°C (Sabah saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak yağışlı)
ZONGULDAK 17°C, 26°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
AMASYA 14°C, 29°C (Öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak yağışlı)
ARTVİN 10°C, 26°C (Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
SAMSUN 16°C, 23°C (Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
TRABZON 16°C, 22°C (Öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
ERZURUM 7°C, 20°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
KARS 4°C, 19°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MALATYA 14°C, 28°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
VAN 9°C, 21°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
DIYARBAKIR 15°C, 30°C (Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
MARDİN 18°C, 28°C (Parçalı bulutlu)
SİİRT 14°C, 29°C (Parçalı bulutlu)
ŞANLIURFA 19°C, 33°C (Parçalı bulutlu)