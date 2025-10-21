Meteoroloji’den kritik uyarı: 9 il için sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak, Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görülebileceğini bildirdi.