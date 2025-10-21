Meteoroloji’den kritik uyarı: 9 il için sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Türkiye’nin büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu kuvvetli yağışların etkisi altına girecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre yurt genelinde hava çok bulutlu olacak.
Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu da yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak, Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji ayrıca, sabah ve gece saatlerinde Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis görülebileceğini bildirdi.
MGM, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.
Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde hava parçalı, zamanla çok bulutlu geçecek.
Akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde, gece ise bölgenin doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul: 20°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Bursa: 22°C, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Çanakkale: 21°C, akşam ve gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu hava etkili olacak.
Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla kıyıları için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
İzmir: 20°C, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak
Denizli: 21°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Muğla: 20°C, kıyı ilçelerde kuvvetli sağanak yağışlı
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nin tamamında gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Yağışların Osmaniye çevreleri ve Hatay kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 27°C, aralıklı gök gürültülü sağanak
Antalya: 26°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Hatay: 25°C, yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi’nin batısı gün içinde çok bulutlu olacak.
Konya, Karaman ve Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış beklenirken, gece saatlerinden itibaren Ankara’nın batı ilçeleri de yağış alacak.
Ankara: 19°C, gece saatlerinde batı ilçelerde sağanak
Eskişehir: 20°C, gece saatlerinde yağışlı
Konya: 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bölgede hava parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Bolu: 19°C, parçalı bulutlu
Düzce: 20°C, parçalı bulutlu
Sinop: 20°C, parçalı bulutlu
DOĞU KARADENİZ
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olacak.
Amasya: 20°C
Rize: 19°C
Samsun: 18°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi’nin güneydoğusu yağmurlu ve sağanak yağışlı, yüksek kesimler karla karışık yağmurlu olacak.
Özellikle Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkari’nin batı ilçelerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Erzurum: 14°C, çok bulutlu
Kars: 15°C, çok bulutlu
Malatya: 18°C, çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Mardin ve Gaziantep çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor.
Yağışların Siirt çevresinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 22°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Gaziantep: 23°C, aralıklı gök gürültülü sağanak
Mardin: 21°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı