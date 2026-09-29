Meteoroloji’den kritik uyarı: Birçok ile şiddetli sağanak geliyor!
Türkiye genelinde sonbahar serinliği etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 29 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin güncel hava tahmin raporu yayımlandı.
Yurt genelinde sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, birçok il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği de megakentteki vatandaşlar için kritik uyarılarda bulundu.
YURT GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Yağış Beklenen Bölgeler: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklık Düşüşü: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredebileceği öngörülüyor.
Kuvvetli Rüzgâr: Rüzgârın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL İÇİN VALİLİKTEN KRİTİK UYARI
İstanbul Valiliği, Meteoroloji’nin verileri doğrultusunda megakent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlarla ilgili resmi uyarıda bulundu.
Yağışlı sistemin salı gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceği, çarşamba günü de etkisini sürdüreceği belirtildi.
Yağışların perşembe ve cuma günleri hafifleyerek kenti terk edeceği ve hafta sonuna doğru etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
İstanbul Güncel Sıcaklığı: 16°C / 21°C (Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli).
BÖLGE BÖLGE 29 EYLÜL 2026 HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Marmara: Çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgâr kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (50-70 km/sa) esecek.
İstanbul: 16°C / 21°C (Yerel kuvvetli yağışlı)
Bursa: 15°C / 20°C (Yerel kuvvetli yağışlı)
Kocaeli: 16°C / 19°C (Yer yer çok kuvvetli yağışlı)
Çanakkale: 17°C / 21°C (Doğusu yerel kuvvetli yağışlı)
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak yağışlı. Kuzey ve kuzeydoğudan rüzgâr kuvvetli esecek.
İzmir: 16°C / 26°C (Aranlıklı sağanak yağışlı)
Afyonkarahisar: 11°C / 19°C
Muğla: 12°C / 24°C (Parçalı bulutlu)
Akdeniz: Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevreleri sağanak yağışlı; Hatay kıyılarında yağışlar yerel kuvvetli.
Adana: 18°C / 30°C
Antalya: 21°C / 30°C (İç kesimler çok bulutlu)
Hatay: 17°C / 27°C (Kıyıları kuvvetli yağışlı)
İç Anadolu: Karaman haricinde bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara: 12°C / 19°C
Eskişehir: 12°C / 18°C
Konya: 12°C / 20°C
Batı Karadeniz: Bölge genelinde aralıklı sağanak bekleniyor. Kıyılarda kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli yağış uyarısı var.
Bolu: 12°C / 17°C
Düzce: 16°C / 20°C (Yer yer çok kuvvetli yağışlı)
Zonguldak: 17°C / 20°C (Yer yer çok kuvvetli yağışlı)
Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış hâkim. Rize ve Artvin kıyılarında yağışlar kuvvetli olacak.
Trabzon: 17°C / 24°C
Rize: 17°C / 24°C (Kıyıları yerel kuvvetli yağışlı)
Samsun: 16°C / 23°C
Doğu Anadolu: Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Güneydoğuda rüzgâr kuvvetli (40-60 km/sa) esecek.
Erzurum: 7°C / 19°C
Kars: 7°C / 18°C
Van: 9°C / 20°C
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Diyarbakır: 13°C / 28°C
Gaziantep: 13°C / 27°C
Şanlıurfa: 17°C / 29°C