Meteoroloji’den kritik uyarı: Birçok ile şiddetli sağanak geliyor!

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli; Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklık Düşüşü: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına, doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredebileceği öngörülüyor.



