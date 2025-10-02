Meteoroloji’den kritik uyarı: Fırtına ve şiddetli yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ekim hava durumu tahminlerini paylaştı. Rapora göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.
Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeybatısı çok bulutlu. Kırklareli ve Edirne çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.
Bursa: 10°C – 25°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 15°C – 21°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 15°C – 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 11°C – 18°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu.
Afyonkarahisar: 7°C – 23°C, parçalı ve az bulutlu
Denizli: 14°C – 28°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir: 14°C – 26°C, parçalı ve az bulutlu
Muğla: 12°C – 24°C, parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu. Hatay çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 20°C – 32°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 20°C – 29°C, doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
Burdur: 11°C – 26°C, parçalı ve az bulutlu
Hatay: 19°C – 29°C, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
Ankara: 8°C – 21°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 6°C – 23°C, parçalı ve az bulutlu
Konya: 10°C – 22°C, parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 7°C – 19°C, parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
Bolu: 7°C – 23°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 10°C – 24°C, parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 15°C – 23°C, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak: 13°C – 22°C, parçalı ve çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 12°C – 19°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize: 15°C – 21°C, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 14°C – 20°C, aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 16°C – 20°C, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu çok bulutlu. Yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Erzurum: 5°C – 20°C, parçalı ve çok bulutlu
Kars: 6°C – 15°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Malatya: 9°C – 24°C, parçalı ve az bulutlu
Van: 9°C – 21°C, parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu.
Diyarbakır: 14°C – 30°C, parçalı ve az bulutlu
Gaziantep: 16°C – 29°C, parçalı ve az bulutlu
Mardin: 19°C – 28°C, parçalı ve az bulutlu
Siirt: 18°C – 29°C, parçalı ve az bulutlu