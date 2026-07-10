Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!

Yeni rapora göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.