Meteoroloji’den kritik uyarı: İstanbul dahil birçok ilde sağanak yağış olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Temmuz 2026 gününe ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı.
Yeni rapora göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya'nın güney ve batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Amasya, Artvin, Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olması bekleniyor. Yağışların; Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarın kuzeyli, güneydoğu kesimlerde ise batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BURSA: 15°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ÇANAKKALE: 19°C, 32°C - Parçalı ve çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu.
İSTANBUL: 19°C, 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KIRKLARELİ: 14°C, 29°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ: 22°C, 34°C - Parçalı bulutlu.
İZMİR: 23°C, 34°C - Parçalı ve az bulutlu.
MANİSA: 22°C, 34°C - Parçalı az bulutlu. MUĞLA: 19°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu.
AKDENİZ: Parçalı yer yer çok bulutlu; Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. ADANA: 24°C, 32°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANTALYA: 23°C, 30°C - Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. BURDUR: 16°C, 33°C - Parçalı bulutlu, güneybatı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. HATAY: 22°C, 30°C - Parçalı yer yer çok bulutlu.
İÇ ANADOLU:
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu; Çankırı'nın kuzey kesimleri ile Konya'nın güney ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA: 17°C, 30°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
ÇANKIRI: 16°C, 31°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR: 15°C, 27°C - Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu.
KONYA: 17°C, 31°C - Parçalı çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BATI KARADENİZ:
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU: 13°C, 25°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DÜZCE: 17°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KASTAMONU: 13°C, 27°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ZONGULDAK: 18°C, 25°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Parçalı yer yer çok bulutlu; Gümüşhane ve Bayburt dışında bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Samsun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA: 17°C, 32°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
RİZE: 22°C, 29°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
SAMSUN: 21°C, 28°C - Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON: 21°C, 27°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu; Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM: 12°C, 28°C - Parçalı zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
KARS: 11°C, 27°C - Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MALATYA: 19°C, 36°C - Az bulutlu ve açık.
VAN: 15°C, 28°C - Parçalı yer yer çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR: 21°C, 39°C - Az bulutlu ve açık.
MARDİN: 24°C, 35°C - Az bulutlu ve açık.
SİİRT: 25°C, 37°C - Az bulutlu ve açık.
ŞANLIURFA: 24°C, 38°C - Az bulutlu ve açık.