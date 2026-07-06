Meteorolojiden kritik uyarı: İşte aşırı sıcakların kavuracağı o şehirler

Yurt genelinde sıcaklıklar tırmanışa geçerken, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki bazı şehirlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin çok üzerine çıkarak ekstrem seviyelere ulaştı.

Uzmanlar, güneş ışınlarının en dik açıyla geldiği saatleri işaret ederek kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 6 kritik şehirde yaşayan vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu. İşte 7 Temmuz 2026 Salı günü havaların aşırı ısınacağı, adeta kavrulacak o iller:

TERMOMETRELERİN EN YÜKSEK SEVİYEYE ULAŞACAĞI O İLLER

Güneş çarparak sağlık sorunlarına yol açabilecek derecede yüksek sıcaklıkların beklendiği kentler şu şekilde sıralandı:

Aydın: Ege Bölgesi'nin en sıcak kenti olarak öne çıkan Aydın'da, salı günü termometrelerin mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Adıyaman: Güneydoğu Anadolu'da Basra sıcaklarının ilk vurduğu illerden olan Adıyaman'da nemle birlikte hissedilen sıcaklık bunaltıcı seviyeye ulaşacak.

Şanlıurfa: Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da, açık havada kalmanın risk taşıdığı ekstrem sıcaklıklar görülecek.

Diyarbakır: Kent genelinde rüzgarın da etkisini kaybetmesiyle birlikte durağan ve boğucu bir sıcak hava dalgası etkili olacak.

Batman: Güneydoğu'nun sismik ve coğrafi yapısı nedeniyle ısıyı en çok hapseden kentlerinden Batman'da yarın yüksek sıcaklık alarmı var.

Siirt: Bölgenin yüksek kesimlerine rağmen vadilerde ve şehir merkezinde sıcaklık değerleri rekor seviyelere yaklaşacak.

KRONİK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE YAŞLILAR DİKKAT!

Sağlık Bakanlığı ve Meteoroloji uzmanları, bu 6 ilde yaşayan vatandaşların özellikle yerel saatle 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça doğrudan güneş ışığına maruz kalmamasını tavsiye ediyor.

Aşırı sıcakların yol açabileceği vücut ısısı artışı, sıvı kaybı, güneş çarpması ve tansiyon dengesizliklerine karşı bol sıvı tüketilmesi, hafif ve açık renkli kıyafetlerin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı. Bölgedeki acil sağlık ekiplerinin de olası güneş çarpması vakalarına karşı teyakkuzda olduğu bildirildi.