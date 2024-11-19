Meteoroloji'den kritik uyarı: O şehirlere kar geliyor

Bugün, 10 kent için sarı kodlu alarm verilirken, Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yoğun yağış bekleniyor.

Kuvvetli Lodos 3 Gün Sürecek

Marmara, Ege ve İç Anadolu’da Çarşamba günü başlayacak olan kuvvetli lodos, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine neden olabilir. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şiddetli rüzgârların yanı sıra yağışların da etkili olacağını belirtti. “Perşembe ve Cumartesi günleri Marmara, Akdeniz ve Ege’de su baskınları görülebilir” dedi.

Ani Sıcaklık Düşüşleri Bekleniyor

Lodosla birlikte hava sıcaklıklarında ani değişimler yaşanacak. Kuzey bölgelerde Çarşamba günü sıcaklıklar 20 dereceyi aşarken, hafta sonu hızla düşerek bazı bölgelerde 10 derecenin altına inecek.

İstanbul: Perşembe günü 20 dereceyi aşması beklenen sıcaklıklar, Cumartesi günü şiddetli yağmurla birlikte 10 dereceye kadar düşecek.

Karadeniz ve İç Anadolu: Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilir.

Sarı Kodlu Alarm: 10 Kentte Uyarı

Meteoroloji, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hakkâri, Muş, Siirt, Tunceli, Batman ve Şırnak için “sarı kod” uyarısında bulundu. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı öngörülüyor.

Hangi Bölgelerde Kar Bekleniyor?

Hafta sonu itibarıyla yoğun kar yağışının etkili olacağı bölgeler:

Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri

Marmara’nın güneydoğusu

Karadeniz’in iç kesimleri

Şiddetli Rüzgâr ve Yağış

Güney yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgâr, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da kuvvetli sağanak yağışlara neden olacak. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Meteoroloji uzmanları, ani sıcaklık değişimlerine ve lodosun yaratacağı risklere karşı önlem alınmasını tavsiye ediyor:

Çatı uçmaları ve ağaç devrilmelerine karşı dikkatli olunmalı.

Şiddetli yağışların yaratabileceği sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.