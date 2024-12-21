Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak kar ve fırtına

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yurdun; iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Kırklarli, Kütahya, Uşak, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Konya, Manisa ve Tekirdağ illeri için sarı; Aydın, Muğla, Antalya ve İzmir illeri için de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Uzmanlar, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıyor.