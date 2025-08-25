Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı. İşte 25 Ağustos 2025 il il hava durumu raporu...
🌧️ Kuvvetli yağış: Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
💨 Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında olumsuzluklara yol açabileceğinden vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
🌦️ Marmara
İstanbul: 🌧️ Sabah saatlerinde sağanak
Kocaeli: 🌧️ Sabah sağanak
Sakarya: 🌧️ Sabah sağanak
Kırklareli (kuzey): 🌧️ Sabah sağanak
Bursa: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr
Balıkesir: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr
☀️ Ege
İzmir: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr, az bulutlu
Aydın: ☀️ Açık, rüzgârlı
Muğla: ☀️ Açık, rüzgârlı
Manisa: ☀️ Açık
🌦️ Akdeniz
Antalya (Toroslar): 🌧️ Sağanak yağış
Hatay kıyıları: 🌧️ Yağışlı
Mersin: ☁️ Parçalı bulutlu
🌤️ İç Anadolu
Ankara: ☀️ Açık
Konya: ☀️ Açık
Kayseri: ☀️ Açık
🌧️ Batı Karadeniz
Zonguldak: 🌧️ Sağanak
Bartın: 🌧️ Sağanak
Sinop: 🌧️ Sağanak
🌧️ Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun: 🌧️ Sağanak
Ordu: 🌧️ Kuvvetli yağış
Trabzon: 🌧️ Kuvvetli yağış
Rize: 🌧️ Kuvvetli yağış
Artvin: 🌧️ Sağanak
🌤️ Doğu Anadolu
Erzurum: ☁️ Parçalı bulutlu
Kars: ☁️ Parçalı bulutlu
Van: ☀️ Açık
☀️ Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 🔥 40 dereceye kadar sıcak
Siirt: 🔥 40 dereceye kadar sıcak
Gaziantep: ☀️ Açık
Şanlıurfa: ☀️ Açık