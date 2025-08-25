Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!

🌧️ Kuvvetli yağış: Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

💨 Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında olumsuzluklara yol açabileceğinden vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.