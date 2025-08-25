Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından günlük hava tahmin raporu yayımlandı. İşte 25 Ağustos 2025 il il hava durumu raporu...

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 1

🌧️ Kuvvetli yağış: Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresinde sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

💨 Kuvvetli rüzgâr: Marmara’nın güneyi ve Ege kıyılarında olumsuzluklara yol açabileceğinden vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 2

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 3

🌦️ Marmara

İstanbul: 🌧️ Sabah saatlerinde sağanak
Kocaeli: 🌧️ Sabah sağanak
Sakarya: 🌧️ Sabah sağanak

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 4

Kırklareli (kuzey): 🌧️ Sabah sağanak
Bursa: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr
Balıkesir: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 5


☀️ Ege

İzmir: 🌬️ Kuvvetli rüzgâr, az bulutlu
Aydın: ☀️ Açık, rüzgârlı

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 6

Muğla: ☀️ Açık, rüzgârlı
Manisa: ☀️ Açık

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 7

🌦️ Akdeniz

Antalya (Toroslar): 🌧️ Sağanak yağış

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 8

Hatay kıyıları: 🌧️ Yağışlı
Mersin: ☁️ Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 9


🌤️ İç Anadolu

Ankara: ☀️ Açık

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 10

Konya: ☀️ Açık
Kayseri: ☀️ Açık

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 11

🌧️ Batı Karadeniz

Zonguldak: 🌧️ Sağanak

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 12

Bartın: 🌧️ Sağanak
Sinop: 🌧️ Sağanak

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 13

🌧️ Orta ve Doğu Karadeniz

Samsun: 🌧️ Sağanak
Ordu: 🌧️ Kuvvetli yağış
Trabzon: 🌧️ Kuvvetli yağış

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 14

Rize: 🌧️ Kuvvetli yağış
Artvin: 🌧️ Sağanak

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 15


🌤️ Doğu Anadolu

Erzurum: ☁️ Parçalı bulutlu

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 16

Kars: ☁️ Parçalı bulutlu
Van: ☀️ Açık

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 17

☀️ Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 🔥 40 dereceye kadar sıcak
Siirt: 🔥 40 dereceye kadar sıcak

Meteoroloji’den kritik uyarı: Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor! - Resim: 18

Gaziantep: ☀️ Açık
Şanlıurfa: ☀️ Açık

