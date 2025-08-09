Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji'nin son raporuna göre; Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’da gök gürültülü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Bölgede bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.