Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos Pazar günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan tahminlere göre yurdun özellikle doğu ve Karadeniz bölgelerinde 8 şehirde yoğun yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji'nin son raporuna göre; Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’da gök gürültülü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Bölgede bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.
İşte 10 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışla karşılaşması beklenen şehirler:
Iğdır
Ardahan
Artvin
Rize
Trabzon
Giresun
Ordu
Meteoroloji, özellikle sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürüyor.