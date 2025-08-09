Meteoroloji'den kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Ağustos Pazar günü için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan tahminlere göre yurdun özellikle doğu ve Karadeniz bölgelerinde 8 şehirde yoğun yağışların etkili olması bekleniyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Meteoroloji'nin son raporuna göre; Iğdır, Ardahan, Artvin, Rize, Trabzon, Giresun ve Ordu’da gök gürültülü sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkileyebilir. Bölgede bardaktan boşalırcasına yağan sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması önem taşıyor.

İşte 10 Ağustos Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışla karşılaşması beklenen şehirler:

Iğdır

Ardahan

Artvin

Rize

Trabzon

Giresun

Ordu

Meteoroloji, özellikle sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarılarını sürdürüyor.

sağanak yağış Hava durumu