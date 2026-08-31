Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI VERİLEN BÖLGELER

Doğu Karadeniz Kıyıları ve Çevresi: Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu genelinde yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.

Yağış Beklenen Diğer Merkezler: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları; İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas; Karadeniz'de Tokat ile Samsun'un doğu ilçeleri; Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Kars) ve Van çevreleri yerel sağanak geçişlerinin etkisinde kalacak.

Sıcaklık ve Rüzgâr: Sıcaklıklarda belirgin bir değişim öngörülmezken, rüzgârın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.