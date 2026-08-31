Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerini etkileyecek yeni hava durumu raporunu paylaştı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 1

Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 2

KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI VERİLEN BÖLGELER

Doğu Karadeniz Kıyıları ve Çevresi: Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu genelinde yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yağış Beklenen Diğer Merkezler: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları; İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas; Karadeniz'de Tokat ile Samsun'un doğu ilçeleri; Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Kars) ve Van çevreleri yerel sağanak geçişlerinin etkisinde kalacak.
Sıcaklık ve Rüzgâr: Sıcaklıklarda belirgin bir değişim öngörülmezken, rüzgârın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 3

BÖLGELERE GÖRE 31 AĞUSTOS GÜNCEL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 4

Marmara ve Ege Bölgeleri

İstanbul: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 5

Çanakkale: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 6

İzmir: 35°C (Az bulutlu)
Muğla: 35°C (Az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 7

Denizli: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Uşak: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 8

İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri

Ankara: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 9

Konya: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 10

Antalya: 36°C (Az bulutlu)
Adana: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 31°C (Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanaklı)

Burdur: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 11


Karadeniz Bölgesi

Trabzon: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı, yer yer kuvvetli)
Rize: 26°C (Aralıklı yerel sağanaklı, yer yer kuvvetli)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 12

Samsun: 28°C (Doğu kesimleri yerel sağanaklı)
Amasya: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 13

Bolu: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Sinop: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 14

Düzce: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 15

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri

Erzurum: 22°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Kars: 23°C (Aralıklı yerel sağanaklı)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 16


Van: 24°C (Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Malatya: 31°C (Parçalı bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 17

Diyarbakır: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller - Resim: 18

Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)

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