Meteoroloji’den kritik uyarı: Sel ve su baskını riski: İşte o iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerini etkileyecek yeni hava durumu raporunu paylaştı.
Doğu Karadeniz kıyıları başta olmak üzere Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulunuldu. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI VERİLEN BÖLGELER
Doğu Karadeniz Kıyıları ve Çevresi: Rize, Trabzon, Artvin ve Ordu genelinde yağışların yer yer kuvvetli ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı öngörülüyor.
Yağış Beklenen Diğer Merkezler: Akdeniz'de Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay kıyıları; İç Anadolu'da Kayseri ve Sivas; Karadeniz'de Tokat ile Samsun'un doğu ilçeleri; Doğu Anadolu'nun kuzeyi (Erzurum, Kars) ve Van çevreleri yerel sağanak geçişlerinin etkisinde kalacak.
Sıcaklık ve Rüzgâr: Sıcaklıklarda belirgin bir değişim öngörülmezken, rüzgârın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE 31 AĞUSTOS GÜNCEL HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR
Marmara ve Ege Bölgeleri
İstanbul: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Bursa: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
Çanakkale: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kırklareli: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
İzmir: 35°C (Az bulutlu)
Muğla: 35°C (Az bulutlu)
Denizli: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Uşak: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)
İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri
Ankara: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Eskişehir: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)
Konya: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Nevşehir: 23°C (Parçalı ve az bulutlu)
Antalya: 36°C (Az bulutlu)
Adana: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 31°C (Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Burdur: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Karadeniz Bölgesi
Trabzon: 27°C (Aralıklı yerel sağanaklı, yer yer kuvvetli)
Rize: 26°C (Aralıklı yerel sağanaklı, yer yer kuvvetli)
Samsun: 28°C (Doğu kesimleri yerel sağanaklı)
Amasya: 28°C (Parçalı ve çok bulutlu)
Bolu: 28°C (Parçalı ve az bulutlu)
Sinop: 29°C (Parçalı ve az bulutlu)
Düzce: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Zonguldak: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri
Erzurum: 22°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Kars: 23°C (Aralıklı yerel sağanaklı)
Van: 24°C (Sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanaklı)
Malatya: 31°C (Parçalı bulutlu)
Diyarbakır: 34°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 31°C (Parçalı ve az bulutlu)