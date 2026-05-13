Meteoroloji’den kritik uyarı: Yarın 78 il sırılsıklam olacak! İşte tam liste

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar havasının yerini sert yağışlara bırakacağı kritik bir uyarı yayımladı.

14 Mayıs Perşembe günü Türkiye genelinde adeta "turuncu" ve "sarı" alarm durumu yaşanacak. Yapılan son değerlendirmelere göre, tam 78 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

TÜRKİYE GENELİNDE SAĞANAK ALARMI: 14 MAYIS PERŞEMBE

Meteoroloji'nin son hava durumu tahmin haritasına göre, yağışsız gün geçirecek il sayısı oldukça az. Bahar yağmurlarının yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENEN İLLERİMİZ

İşte yarın gökyüzünün hareketli olacağı o şehirlerin tam listesi:

Marmara: İstanbul, Edirne, Kırklareli, 

Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale.

Ege: İzmir, Aydın, 

Muğla, Manisa, 

Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli.

İç Anadolu: Ankara, Konya, Eskişehir,

Kayseri, Sivas,

Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, 

Nevşehir, Niğde, Aksaray, Karaman, Çankırı.

Akdeniz: Adana, Antalya, 

Mersin, Hatay, Isparta,

Burdur, Kahramanmaraş, Osmaniye.

Karadeniz: Bolu, Düzce, 

Zonguldak, Karabük, Bartın,

Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu,

Giresun, Trabzon, 

Rize, Artvin, Amasya, 

Çorum, Tokat, 

Bayburt, Gümüşhane.

Doğu Anadolu: Erzurum, Erzincan, 

Malatya, Elazığ, Tunceli, 

Bingöl, Muş, Bitlis, 

Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır.

Güneydoğu Anadolu: Gaziantep, Şanlıurfa, 

Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Adıyaman, Kilis.

