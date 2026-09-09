Meteoroloji’den kritik uyarı: Yarın bu illerde sağanak etkili olacak!

Karadeniz Hattı Boyunca Yerel Yağışlar

Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde günün ikinci yarısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde aralıklı yağışların etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, anlık su baskınları ve yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.