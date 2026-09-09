Meteoroloji’den kritik uyarı: Yarın bu illerde sağanak etkili olacak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 10 Eylül 2026 Perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminlerine göre 10 Eylül 2026 Perşembe günü yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgeler ve iller şunlardır:
Batı Karadeniz: Zonguldak, Bartın, Karabük,
Kastamonu ve Sinop çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri.
Orta ve Doğu Karadeniz: Samsun, Trabzon, Rize ve
Artvin kıyıları ile Giresun ve Amasya çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak.
Doğu Anadolu (Kuzey Kesimleri): Erzurum, Erzincan,
Kars ve Ardahan çevrelerinde sabah ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak geçişleri.
Doğu Akdeniz: Akşam saatlerine doğru Osmaniye ile Hatay’ın kıyı kesimlerinde kısa süreli yerel yağışlar.
Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise yağış beklenmiyor; hava az bulutlu ve açık geçerken sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Karadeniz ve Doğu Anadolu’yu Uyardı: Sağanak Geliyor, Batıda Sıcak Hava Etkili!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 Eylül Perşembe gününe ait hava durumu raporunu paylaştı. Karadeniz kıyı hattı, Doğu
Anadolu’nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in bazı kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Marmara, Ege ve İç Anadolu’da güneşli ve sıcak hava hakimiyetini koruyor.
Yurt genelinde parçalı ve az bulutlu hava etkisini sürdürürken, Karadeniz üzerinden sokulan nemli hava dalgası kuzey ve kuzeydoğu kesimlerde aralıklı yağışlara yol açıyor. Meteoroloji verilerine göre, perşembe günü özellikle Batı, Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridinde öğle saatlerinden itibaren hareketlilik bekleniyor.
Karadeniz Hattı Boyunca Yerel Yağışlar
Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde günün ikinci yarısında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde ise Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin genelinde aralıklı yağışların etkili olması öngörülüyor. Yetkililer, anlık su baskınları ve yağış anında oluşabilecek ani kuvvetli rüzgarlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de Yağış Geçişi
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğu kesimlerinde hava durumu öğleden sonra değişiyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanaklar görülecek. Akdeniz’de ise genel olarak açık bir hava hakimken akşam saatlerinde Osmaniye ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kısa süreli yerel geçişler öngörülüyor.
Büyükşehirlerde Yağış Yok, Sıcaklıklar Yüksek
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Marmara ve Ege bölgelerinde perşembe günü yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların İstanbul’da 28°C, Ankara’da 26-28°C, İzmir’de 34°C, Antalya’da 35°C ve Adana’da 36°C seviyelerinde ölçülmesi tahmin ediliyor