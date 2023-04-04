Meteoroloji'den kuvvetli fırtına uyarısı: 4 bölge için alarm verildi! İşte fırtınanın etkili olacağı iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 4 bölge için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın etkili olacağı iller de açıklanırken vatandaşlara tedbirli olmaları gereken konular hatırlatıldı. İşte Meteoroloji'den yapılan o açıklama...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelindeki hava durumu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 4 bölgeye dikkat çekilirken kuvvetli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz'in iç kesimleri, iç Ege ve Batı ve Orta Akdeniz'de kuvvetli fırtına yaşanacağı aktarıldı.
Buna göre, çarşamba günü, rüzgarın, İç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Batı ve Orta Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer fırtına, Burdur, Isparta, Antalya'nın iç kesimleri, Afyonkarahisar, Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri çevrelerinde kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerinde ise hamleli tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de yarın gece saatlerinde, Doğu Karadeniz'de ise çarşamba öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.