Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte Yağışın Etkili Olacağı Bölgeler

Meteoroloji, yurt genelinde yarın beklenen hava durumu ile ilgili son verileri paylaştı. Yapılan açıklamada ülkenin doğu ve güneydoğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte Yağışın Etkili Olacağı Bölgeler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son raporunu yayımladı. Yarın (4 Ekim Çarşamba) yurt genelinde yaşanacak hava durumu ile ilgili tahmin raporunda bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısında da bulunuldu.

2 Bölgede Sağanak Yağış Etkili Olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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