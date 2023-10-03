Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte Yağışın Etkili Olacağı Bölgeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili son raporunu yayımladı. Yarın (4 Ekim Çarşamba) yurt genelinde yaşanacak hava durumu ile ilgili tahmin raporunda bazı bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısında da bulunuldu.

2 Bölgede Sağanak Yağış Etkili Olacak!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yarın Ağrı, Bitlis, Van, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Mardin'in doğu kesimlerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü yağış etkili olacak.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.