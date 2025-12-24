Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Çarşamba günü için beklenen hava durumu raporunu yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu geçecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Ayrıca Denizli'nin batısı, Konya ile sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağış görülecek.

1 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 2

Yağışların genellikle sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı Akdeniz bölgesinde kritik bir uyarı yapıldı. Özellikle akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

2 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının düştüğü iç ve yüksek kesimlerde yağışlar şekil değiştirecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise görüş mesafesini düşürecek sis ve pus hadisesi görülecek.

3 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 4

MARMARA:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Bursa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu

Çanakkale: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İstanbul: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Kırklareli: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

4 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 5

EGE:

Kıyı kesimleri, Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Afyonkarahisar: 9°C, Çok bulutlu

Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı

İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

Muğla: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

5 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 6

AKDENİZ:

Batı Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis hadisesi görülecek.

Adana: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor)

Hatay: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu

Isparta: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

6 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 7

İÇ ANADOLU:

Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.

Ankara: 8°C, Çok bulutlu

Eskişehir: 6°C, Çok bulutlu

Kayseri: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu

Konya: 11°C, Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu

7 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 8

BATI KARADENİZ:

Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Bolu: 9°C, Çok bulutlu

Düzce: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu

Sinop: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

8 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 9

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:

Kıyılar ile Tokat ve Artvin çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.

Amasya: 10°C, Çok bulutlu

Rize: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Samsun: 12°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Trabzon: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

9 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 10

DOĞU ANADOLU:

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek.

Erzurum: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu

Kars: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu

Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu

10 11
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

Batman: 11°C, Parçalı bulutlu

Diyarbakır: 12°C, Parçalı bulutlu

Gaziantep: 13°C, Parçalı bulutlu

Mardin: 11°C, Parçalı bulutlu

11 11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu