Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Çarşamba günü için beklenen hava durumu raporunu yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu geçecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Ayrıca Denizli'nin batısı, Konya ile sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağış görülecek.
Yağışların genellikle sağanak şeklinde olması beklenirken, Batı Akdeniz bölgesinde kritik bir uyarı yapıldı. Özellikle akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının düştüğü iç ve yüksek kesimlerde yağışlar şekil değiştirecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas ve Yozgat çevrelerinde yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara, Ege ile iç ve doğu kesimlerde ise görüş mesafesini düşürecek sis ve pus hadisesi görülecek.
MARMARA:
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra batı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Bursa: 14°C, Parçalı ve çok bulutlu
Çanakkale: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İstanbul: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
Kırklareli: 12°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE:
Kıyı kesimleri, Manisa çevreleri ve Denizli'nin batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar: 9°C, Çok bulutlu
Denizli: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
İzmir: 17°C, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Muğla: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ:
Batı Akdeniz'de aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek. Yağışların akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İç kesimlerde pus ve sis hadisesi görülecek.
Adana: 20°C, Parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 16°C, Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Akşam saatlerinden sonra doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor)
Hatay: 15°C, Parçalı ve çok bulutlu
Isparta: 12°C, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU:
Konya'nın kuzey ve batısı ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur, Sivas ve Yozgat çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.
Ankara: 8°C, Çok bulutlu
Eskişehir: 6°C, Çok bulutlu
Kayseri: 10°C, Parçalı ve çok bulutlu
Konya: 11°C, Çok bulutlu ve gece saatlerinden sonra kuzey ve batısı aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ:
Zonguldak, Bartın ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 9°C, Çok bulutlu
Düzce: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu
Sinop: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 13°C, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Kıyılar ile Tokat ve Artvin çevrelerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İç kesimlerde pus ve sis etkili olacak.
Amasya: 10°C, Çok bulutlu
Rize: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Samsun: 12°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Trabzon: 13°C, Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU:
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görülecek.
Erzurum: 5°C, Parçalı ve çok bulutlu
Kars: 4°C, Parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 9°C, Parçalı ve çok bulutlu
Van: 6°C, Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.
Batman: 11°C, Parçalı bulutlu
Diyarbakır: 12°C, Parçalı bulutlu
Gaziantep: 13°C, Parçalı bulutlu
Mardin: 11°C, Parçalı bulutlu