Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı: Yağış ve kar birçok ilde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde hava çok bulutlu geçecek. Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Manisa, Yozgat, Sivas, Tokat, Sinop ve Artvin çevrelerinde yağış tahmin ediliyor. Ayrıca Denizli'nin batısı, Konya ile sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yağış görülecek.