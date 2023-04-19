Son dakika: O illere sağanak ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika hava tahmin raporunu yayımladı. Raporda, kuvvetli yağış ve sağanağın etkili olacağını ve çığ karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından son dakika hava tahmin raporu yayımlandı. Raporda, 20-21 Nisan 2023 günlerine ilişkin hava tahminleri yer aldı.
DOĞU BÖLGELEDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum’un güney, Ağrı’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bölgenin kuzey ve batısındaki illerde yarın (Perşembe) gece saatlerinde, Şırnak, Siirt, Bitlis ve Ağrı’da Cuma (21.04.2023) sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ RİSKİNE DİKKAT!
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.