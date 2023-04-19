Son dakika: O illere sağanak ve çığ uyarısı

DOĞU BÖLGELEDE YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Perşembe) doğu bölgelerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Erzincan ve Erzurum’un güney, Ağrı’nın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.