Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika 12 Şubat tahmin raporu geldi. Yayınlanan hava durumu tahmin raporunda, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği belirtildi. İşte 12 Şubat Pazartesi meteoroloji güncel hava durumu raporu!

Meteoroloji'den son dakika bugün hava durumu raporu yayımlandı. MGM tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yağış ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Yağışların Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Peki hangi şehirlerde kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak?



İşte 12 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu:



HAVA DURUMU RAPORU (12 Şubat Pazartesi)



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat 2018 tarihli (bugün) hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



Marmara Bölgesi



Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BALIKESİR °C, 10°C



Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



EDİRNE °C, 9°C

Çok bulutlu



İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu yakası hafif yağmurlu



KIRKLARELIİ °C, 8°C

Çok bulutlu



Ege Bölgesi



Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AFYONKARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı



İZMİR °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



MANİSA °C, 14°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı



Akdeniz Bölgesi



Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ile öğle saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı



BURDUR °C, 12°C

Çok bulutlu



HATAY °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



İç Anadolu Bölgesi



Çok bulutlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.



ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



ÇANKIRI °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu



KAYSERİ °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı



Karadeniz Bölgesi



Batı Karadeniz



Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



DÜZCE °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



KARABÜK °C, 8°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 9°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu



Orta ve Doğu Karadeniz



Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu



ARTVİN °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu



SAMSUN °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu



Doğu Anadolu Bölgesi



Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı



HAKKARİ °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı



KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı



MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu



Güneydoğu Anadolu Bölgesi



Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



BATMAN °C, 13°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu



DİYARBAKIR °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu



GAZİANTEP °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu



SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu



DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU



Orta Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.



Karadeniz



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,



Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde;



Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 3,0 ila 4,0m,



Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.



Marmara Denizi



Hava Durumu: Çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı,



Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;



Dalga: 0,5 ila 1,5m,



Görüş: İyi.



Ege Denizi



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı,



Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;



Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 0,5 ila 1,5m,



Görüş: İyi, yağış anında orta.



Akdeniz



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı,



Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde,



Dalga: 2,0 ila 3,0m,



Görüş: İyi.



Van Gölü



Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,



Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,



Dalga: 0,25 ila 0,5m,



Görüş: İyi, yağış anında orta.