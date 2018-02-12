Meteoroloji'den son dakika bugün hava durumu raporu yayımlandı. MGM tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yağış ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Yağışların Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batısında öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Çankırı, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Peki hangi şehirlerde kar yağacak? Bugün hava nasıl olacak?
İşte 12 Şubat Meteoroloji hava durumu raporu:
HAVA DURUMU RAPORU (12 Şubat Pazartesi)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Şubat 2018 tarihli (bugün) hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan hava durumu tahmin raporunda hava sıcaklığının azalarak kuzey, batı ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Lokal su baskını vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Marmara Bölgesi
Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde Anadolu yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELIİ °C, 8°C
Çok bulutlu
Ege Bölgesi
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in ile öğle saatlerinde Antalya'nın doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Adana ile Osmaniye'nin kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 12°C
Çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, kuzeybatı ve güneydoğu kesimleri ile Sivas çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çankırı, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
KAYSERİ °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu Bölgesi
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Malatya çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
HAKKARİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusu ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 13°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
DENİZLERİMİZDE HAVA DURUMU
Orta Karadeniz'de fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Orta Karadeniz'de akşam saatlerine kadar 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Karadeniz'de 3,0 ila 4,0m,
Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında orta.
Marmara Denizi
Hava Durumu: Çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi.
Ege Denizi
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde;
Dalga: 1,0 ila 2,0m, zamanla 0,5 ila 1,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı,
Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 2,0 ila 3,0m,
Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde,
Dalga: 0,25 ila 0,5m,
Görüş: İyi, yağış anında orta.
Hava durumu için Meteoroloji'den son dakika 12 Şubat tahmin raporu geldi. Yayınlanan hava durumu tahmin raporunda, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatı ve güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği belirtildi. İşte 12 Şubat Pazartesi meteoroloji güncel hava durumu raporu!
Meteoroloji'den son dakika bugün hava durumu raporu yayımlandı. MGM tarafından yayımlanan günlük hava durumu tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yağış ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.