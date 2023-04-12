Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı şehirler için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yarın Batman, Siirt, Ağrı, Iğdır, Şırnak, Hakkari, Bitlis ve Van çevreleri ile Muş ve Bingöl'ün güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Yağışların genellikle kuvvetli yağmur ve sağanak, Van, Hakkari, Bitlis ve Ağrı'nın yüksek kesimleri ile Şırnak'ın doğusunda kuvvetli, yer yer yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kısa süreli kuvvetli rüzgar ve fırtına, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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