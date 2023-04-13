Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji 10 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Batman çevreleri Van’ın güney, Diyarbakır’ın doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

# Meteoroloji Genel Müdürlüğü # meteoroloji # sağanak
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