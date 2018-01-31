Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz’de beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar Rize’nin doğu ilçeleri (Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin) ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz’i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDIRNE °C, 12°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Az bulutlu
KOCAELI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 13°C
Az bulutlu
DENIZLI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Az bulutlu
MERSIN °C, 16°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve akşam saatlerinden itibaren Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARDAHAN °C, 0°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 0°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra tamamında güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), zamanla batısında 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,0 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), ilk saatlerde kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.
ulusal.com.tr
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışların (50-85 kg/metrekare) yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji tarafından yoğun yağış uyarısı yapılan iller... (31 Ocak Çarşamba hava durumu)
Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.