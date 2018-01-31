Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışların (50-85 kg/metrekare) yağmur şeklinde olması tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji tarafından yoğun yağış uyarısı yapılan iller... (31 Ocak Çarşamba hava durumu)

Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kastamonu'nun kıyıları, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, Trabzon ve Rize'nin yüksek kesimleri ile Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Ardahan ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Karadeniz’de beklenen yağışların, akşam saatlerine kadar Rize’nin doğu ilçeleri (Çayeli, Pazar, Hemşin, Ardeşen, Fındıklı ve Çamlıhemşin) ve Artvin’in kuzey ilçelerinde (Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa ve Murgul) kuvvetli (50-85 kg/metrekare) yağmur, 500 metre üzeri rakımlı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden başta Doğu Karadeniz’i iç kesimlere bağlayan kara yollarında yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, ani sel, su baskını, heyelan, buzlanma ve don olayı, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



EDIRNE °C, 12°C

Az bulutlu



ISTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 13°C

Az bulutlu



KOCAELI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 13°C

Az bulutlu



DENIZLI °C, 15°C

Az bulutlu ve açık



IZMIR °C, 17°C

Az bulutlu ve açık



MANISA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 16°C

Az bulutlu



ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu



HATAY °C, 15°C

Az bulutlu



MERSIN °C, 16°C

Az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



CANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Bartın ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Kastamonu'nun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu



KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı



ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize'nin doğu ve Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu



SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu



TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu



TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı



DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan ve akşam saatlerinden itibaren Kars çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ARDAHAN °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı



ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu



KARS °C, 0°C

Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı



MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DIYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık



GAZIANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



SANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık



SIIRT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, doğusu yağmurlu; Rüzgâr: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra tamamında güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50km/sa), zamanla batısında 3 ila 5 (20-40km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz'in doğusunda 2,0 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30km/sa), ilk saatlerde kuzeyinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgâr: Doğu ve güneydoğu, doğusunda doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.



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