Meteoroloji'den 18 kente kuvvetli yağış uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yağışların 04.06.2023 Pazar günü İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.