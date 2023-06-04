Meteoroloji'den 18 kente kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'den yayımlanan uyarılara göre; 18 ilimizde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. İşte o iller...
Meteoroloji'den yeni peş peşe hava durumu açıklaması geldi. Rapora göre, 18 ilde kuvvetli yağış bekleniyor. İşte il il detaylar...
KUVVETLİ YAĞIŞLAR GELİYOR
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yağışların 04.06.2023 Pazar günü İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleri ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması (21-75 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
5 Haziran 2023 Pazartesi günü İç Anadolu’nun güney ve doğusu (Konya, Karaman, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Yozgat ve Sivas) ile Orta Karadeniz’de (Tokat, Amasya, Çorum, Samsun ve Ordu) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kaynak: mgm.gov.tr