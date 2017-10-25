Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.



Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Kırklareli çevrelerinde beklenen sağanağın kuvvetli (25-50 kilogram/metrekare), kentin doğusunda (Vize, Demirköy ilçeleri) aşırı (100 kilogram/metrekare ve üzeri) olması bekleniyor.



Tekirdağ çevrelerinde bugün beklenen sağanağın kuvvetli (25-50 kilogram/metrekare), doğu kesimlerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.



Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.