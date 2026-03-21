Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adana (10°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya (12°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay (9°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Mersin (13°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.