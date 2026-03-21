Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2026 tarihli son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde sağanak yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. 10 il için kuvvetli yağış uyarısı verilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; yurt geneli çok bulutlu bir gün geçirecek.

Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışlar genel olarak sağanak şeklinde görülürken; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey yükseklerinde kar yağışı olarak düşecek.

Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl, Muş, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de ise yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İşte il il hava durumu tahminleri:

MARMARA BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

Edirne (6°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İstanbul (6°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kırklareli (4°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kocaeli (8°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar (1°C - 7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Denizli (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İzmir (6°C - 14°C): Çok bulutlu

Muğla (4°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Adana (10°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Antalya (12°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hatay (9°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Mersin (13°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.

Ankara (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Eskişehir (2°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Konya (5°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Nevşehir (4°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu (2°C - 7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Düzce (6°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kastamonu (2°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Zonguldak (6°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya (4°C - 16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Samsun (7°C - 12°C): Çok bulutlu

Tokat (6°C - 19°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Trabzon (8°C - 12°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin (Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Erzurum (0°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars (0°C - 7°C): Çok bulutlu

Malatya (4°C - 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van (1°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Diyarbakır (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Gaziantep (6°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt (8°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Şanlıurfa (8°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

