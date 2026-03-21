Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı: İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 21 Mart 2026 tarihli son değerlendirmelerine göre; yurt genelinde sağanak yağış, fırtına ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. 10 il için kuvvetli yağış uyarısı verilirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre; yurt geneli çok bulutlu bir gün geçirecek.
Marmara, Kuzey ve iç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışlar genel olarak sağanak şeklinde görülürken; Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege ve İç Anadolu'nun kuzey yükseklerinde kar yağışı olarak düşecek.
Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak çevreleri, Bingöl, Muş, Mersin, Adana, Hatay ve Osmaniye'de ise yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.
İşte il il hava durumu tahminleri:
MARMARA BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Edirne (6°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul (6°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kırklareli (4°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli (8°C - 10°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGE BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin (İzmir ve Aydın dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar (1°C - 7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Denizli (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İzmir (6°C - 14°C): Çok bulutlu
Muğla (4°C - 14°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana ile Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Adana (10°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Antalya (12°C - 18°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Hatay (9°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Mersin (13°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneydoğulu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği bekleniyor.
Ankara (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Eskişehir (2°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Konya (5°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Nevşehir (4°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu (2°C - 7°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Düzce (6°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kastamonu (2°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Zonguldak (6°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya (4°C - 16°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Samsun (7°C - 12°C): Çok bulutlu
Tokat (6°C - 19°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon (8°C - 12°C): Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin (Kars ve Ardahan hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Yağışların, Bingöl ve Muş'un güneyi ve Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Erzurum (0°C - 8°C): Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars (0°C - 7°C): Çok bulutlu
Malatya (4°C - 12°C): Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Van (1°C - 9°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Diyarbakır (6°C - 12°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gaziantep (6°C - 11°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt (8°C - 13°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa (8°C - 15°C): Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı