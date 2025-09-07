Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Birçok il için sel riski
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son tahmin raporuna göre, hava sıcaklıklarında İç Anadolu Bölgesi dışında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Öte yandan, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
MGM’nin değerlendirmelerine göre; yurt genelinde parçalı bulutlu hava hâkim olacak. Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Kırklareli’nin kıyı kesimleri, Denizli’nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kastamonu’nun kıyı kesimleri ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara’nın güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgârın ise Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı: İç Anadolu’da 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgâr: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Kuvvetli yağış uyarısı: Doğu Karadeniz kıyıları, Afyonkarahisar, Karabük, Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara’nın güney ilçelerinde beklenen yerel kuvvetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı: Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
🌍 MARMARA
İstanbul 27°C 🌧️ – Parçalı çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi sağanak yağışlı
Bursa 26°C 🌦️ – Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Çanakkale 28°C ⛅ – Parçalı, yer yer çok bulutlu
Edirne 31°C ⛅ – Parçalı, yer yer çok bulutlu
🌊 EGE
Afyonkarahisar 25°C 🌧️⚡ – Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Denizli 31°C 🌦️ – Öğleden sonra doğusu sağanak yağışlı
İzmir 32°C ⛅ – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Muğla 32°C ⛅ – Parçalı, zamanla çok bulutlu
🌴 AKDENİZ
Adana 33°C 🌦️ – Öğleden sonra kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
Antalya 30°C 🌦️ – İç kesimlerinde sağanak yağışlı
Burdur 30°C 🌧️ – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Hatay 30°C 🌦️ – Öğleden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
🏜️ İÇ ANADOLU
Ankara 25°C 🌧️⚡ – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı, güney ilçelerinde yerel kuvvetli
Eskişehir 25°C 🌧️ – Öğleden sonra sağanak yağışlı
Konya 27°C 🌦️ – Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Nevşehir 26°C 🌧️ – Öğleden sonra sağanak yağışlı
🌲 BATI KARADENİZ
Bolu 23°C 🌧️ – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Düzce 25°C 🌧️ – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Sinop 30°C 🌦️ – Sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Zonguldak 24°C ⛅ – Parçalı ve çok bulutlu
🌊 ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Amasya 27°C ⛅ – Parçalı bulutlu
Artvin 25°C 🌧️ – Kıyılarda kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
Samsun 29°C ⛅ – Parçalı zamanla çok bulutlu
Trabzon 26°C 🌧️⚡ – Kıyılarda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı
🏔️ DOĞU ANADOLU
Erzurum 27°C ⛅ – Parçalı bulutlu
Kars 29°C ⛅ – Parçalı, zamanla çok bulutlu
Malatya 33°C ☀️ – Az bulutlu
Van 28°C ☀️ – Az bulutlu
🌞 GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 36°C ☀️ – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 32°C ☀️ – Az bulutlu ve açık
Mardin 32°C ☀️ – Az bulutlu ve açık
Siirt 36°C ☀️ – Az bulutlu ve açık