Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı: Birçok il için sel riski

Hava sıcaklığı: İç Anadolu’da 3 ila 5 derece düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgâr: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.