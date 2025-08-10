Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: Sıcaklıklar değişiyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise sert rüzgarların etkili olacağını açıkladı. Sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.

Meteoroloji, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Açıklamada, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, sert rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 13°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 22°C, 38°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

