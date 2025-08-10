Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: Sıcaklıklar değişiyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 24°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 23°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı