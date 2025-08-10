Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar alarmı: Sıcaklıklar değişiyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında ise sert rüzgarların etkili olacağını açıkladı. Sıcaklıkların güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Tahminlere göre yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık geçecek.
Meteoroloji, sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi. Açıklamada, “Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.
Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 km/saat hızında kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, sert rüzgarın olumsuz etkilerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 26°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 43°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar sabah saatlerinde Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 24°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, Pazar sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM 13°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 13°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 22°C, 38°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık