Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 11 Eylül Perşembe günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye’nin kuzeyi ve doğusu sağanak yağışlı, güney bölgeleri ise sıcak hava dalgası etkisi altında olacak.
Güneyde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, kuzey ve doğuda görülecek kuvvetli yağışların ani su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.
Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. MGM, yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzeyden, Hakkari çevrelerinde ise güneyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERDE HAVA DURUMU- 11 EYLÜL
MARMARA
🌤️ ÇANAKKALE – 35°C – Parçalı ve az bulutlu
🌤️ EDİRNE – 33°C – Parçalı ve az bulutlu
🌤️ İSTANBUL – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
🌤️ KIRKLARELİ – 31°C – Parçalı ve az bulutlu
EGE
☀️ AFYONKARAHİSAR – 27°C – Az bulutlu ve açık
☀️ DENİZLİ – 35°C – Az bulutlu ve açık
☀️ İZMİR – 34°C – Az bulutlu ve açık
☀️ MANİSA – 36°C – Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
☀️ ADANA – 36°C – Az bulutlu ve açık
☀️ ANTALYA – 36°C – Az bulutlu ve açık
☀️ BURDUR – 32°C – Az bulutlu ve açık
☀️ HATAY – 33°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
☀️ ANKARA – 26°C – Az bulutlu ve açık
☀️ ÇANKIRI – 27°C – Az bulutlu ve açık
☀️ ESKİŞEHİR – 28°C – Az bulutlu ve açık
☀️ KONYA – 28°C – Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
🌥️ BOLU – 26°C – Parçalı ve çok bulutlu
🌥️ DÜZCE – 29°C – Parçalı ve çok bulutlu
🌦️ SİNOP – 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
🌦️ ZONGULDAK – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
🌥️ AMASYA – 27°C – Parçalı ve çok bulutlu
🌦️ ARTVİN – 21°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerde yer yer kuvvetli
🌦️ SAMSUN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
🌦️ TRABZON – 24°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
🌦️ ERZURUM – 19°C – Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
🌦️ KARS – 18°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak
☀️ MALATYA – 29°C – Parçalı ve az bulutlu
🌦️ VAN – 25°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
☀️ DİYARBAKIR – 32°C – Az bulutlu ve açık
☀️ GAZİANTEP – 33°C – Az bulutlu ve açık
☀️ MARDİN – 31°C – Az bulutlu ve açık
☀️ SİİRT – 32°C – Az bulutlu ve açık
💨 Rüzgar: Bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa