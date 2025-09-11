Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu

Güneyde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken, kuzey ve doğuda görülecek kuvvetli yağışların ani su baskınlarına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kars, Ardahan ve Artvin’in iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. MGM, yaşanabilecek sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Rüzgarın; Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzeyden, Hakkari çevrelerinde ise güneyden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.