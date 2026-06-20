Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Birçok il için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyururken dört il ve Antalya'nın iç kesimleri için sel, su baskını ve dolu uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre, Türkiye geneli parçalı ve çok bulutlu bir sistemin etkisine giriyor.
Ege ve Akdeniz'in büyük bölümü ile İç Anadolu ve Karadeniz'deki birçok ilde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Yetkililer, bu bölgelerde yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Akdeniz'de Kahramanmaraş ve Hatay bu yağışlı havanın dışında kalırken, İç Anadolu'da Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir, Orta Karadeniz'de ise Çorum illerinde yağış beklenmiyor.
BATI KESİMLERDE SICAKLIKLAR ARTIYOR
Yurdun diğer kesimlerindeki yağış durumu incelendiğinde; Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışlı havanın gün boyu hakim olacağı belirtildi. Ayrıca Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir'in kuzey kesimleri de sağanak yağıştan nasibini alacak.
Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da bölgesel değişimler meydana geliyor. Batı bölgelerinde termometrelerin 3 ila 5 derece arasında yükselmesi beklenirken, Türkiye'nin geri kalanında sıcaklık değerlerinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, güneydoğu kesimlerde ise güney ve güneybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi. Ancak Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması öngörülüyor.
Öte yandan, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda yaşayan vatandaşlar toz taşınımına karşı uyarıldı. Bu bölgelerde havaya karışan yoğun tozun çamur yağışına ve hava kalitesinde belirgin bir düşüşe yol açabileceği ifade edilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi.
İşte bölge bölge 20 Haziran Cumartesi güncel hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu ve Bartın hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam ile gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde doğusu yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga:0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde 2,0 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde güneyi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde güneyi yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu ile öğle saatlerinde Batı Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.