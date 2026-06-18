Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun iç batı kesimlerinde öğle saatlerinden sonra beklenen kuvvetli sağanak yağış ile Marmara, Ege ve İç Anadolu'daki fırtınaya karşı uyarıda bulundu. İşte bölge bölge 18 Haziran Perşembe güncel hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek.

1 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 2

Ege Bölgesi'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii ile Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

2 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 3

Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise ülke genelinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

3 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 4

Yapılan son meteorolojik analizler sonucunda, yurdun iç batı kesimlerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar öğle saatlerinden itibaren şiddetini artıracak. İç Ege'de Afyonkarahisar, Denizli, Kütahya ve Uşak illeri ile İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Muğla'nın iç kesimleri kuvvetli yağış alacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde Antalya'nın iç bölgeleri ile Isparta ve Burdur; İç Anadolu'nun batısında Ankara'nın kuzeyi ve batısı, Eskişehir, Çankırı, Konya'nın batısı; Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise Bolu, Karabük, Kastamonu ile Sinop'un iç bölgeleri bu yerel kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.

4 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 5

MARMARA VE EGE'DE RÜZGAR FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Rüzgar, genel olarak kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Marmara'nın güneyi ve batısı, Ege kıyıları ile İç Anadolu Bölgesi'nde rüzgarın kuzeyli yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 6

İşte bölge bölge 18 Haziran Perşembe güncel hava durumu raporu...

6 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güney ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

7 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 8

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin iç kesimleri ile Aydın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 32°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

9 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, güney ve batısının zamanla çok bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Ankara'nın kuzeybatı, Konya'nın batı kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

10 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun ve iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

11 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

12 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu

14 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

15 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.

16 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, güneyi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren güneyi güney ve güneydoğudan 3 ila 5, kuzeyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

17 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi akşam saatlerine kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 19
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: Hangi bölgelerde etkili olacak? - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

19 19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu bugün hava nasıl olacak