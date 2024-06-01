Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcaklık uyarısı! İstanbul resmen kavrulacak

Son olarak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde beklenen hava sıcaklığı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmede bulunulurken vatandaşlara da uyarılar yapıldı.