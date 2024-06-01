Meteoroloji'den Marmara Bölgesi'ne sıcaklık uyarısı! İstanbul resmen kavrulacak
Meteoroloji'den yurt genelindeki hava sıcaklıkları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Açıklamada Marmara Bölgesi için kritik bir uyarıda bulunuldu. Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine çıkmasının beklendiği ifade edildi.
Türkiye'de yaz aylarına girilmesiyle birlikte sıcaklıklarda hissedilir bir artış meydana geldi. Mayıs ayının ortalarından itibaren başlayan yükselişin haziran ayında da sürmesi bekleniyor.
Yurdun çeşitli bölgelerinde yağış geçişleri yaşansa da genelinde sıcak hava etkili oluyor. Yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den de sık sık açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Son olarak Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde beklenen hava sıcaklığı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada önümüzdeki günlerde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili değerlendirmede bulunulurken vatandaşlara da uyarılar yapıldı.
Yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, geçen hafta boyunca etkili olan yer yer yağışlı ve serin havanın bölgeyi terk ederek yerini sıcak ve yağışsız havaya bırakacağının tahmin edildiği belirtildi.