banner997
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı
Bozkırın Tezenesi'ne hasretle...
Bozkırın Tezenesi'ne hasretle...
Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası
Trump BM'de konuşurken Erdoğan salonu terk etti iddiası
Yerel medyanın sorunları Erdoğan'a iletildi
Yerel medyanın sorunları Erdoğan'a iletildi

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteorolojiden yapılan açıklamada Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına beklendiği belirtildi.

Meteorolojiden Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde fırtına beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.

Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.


Kaynak: AA
Etiketler; #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.