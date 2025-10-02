Meteoroloji’den Marmara için şiddetli yağış ve fırtına uyarısı

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinde etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın batısında kuvvetli (21-60 kg/m²) olması bekleniyor.

Yağışlarla birlikte güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/sa, yer yer hamleli 70 km/sa) etkili olacak. Yetkililer, sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.