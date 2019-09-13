Meteorolojiden Marmara ve Ege uyarısı (hava durumu)

Marmara Bölgesi'nde yarın kuvvetli fırtına bekleniyor. Ancak rüzgar etkisini bugünden göstermeye başladı.

Meteoroloji'den verilen bilgiye göre, fırtına İstanbul, Kocaeli, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de etkili olacak. Hızı zaman zaman saatte 80 kilometreyi ulaşacak.

Güne yağmurla başlayan İstanbul'da rüzgar etkisini bugünden hissettirdi. Esenyurt'ta inşaat halinde olan bir binanın tuğlaları rüzgar nedeniyle yıkıldı. Yoldan geçen 2 vatandaş tuğlaların altında kalarak yaralandı. Binanın etrafına önlem olarak güvenlik şeridi çekildi.

Afet Koordinasyon Merkezi, İstanbul'da yarın beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşları dikkatli olmalarını istedi. Kentte, yarın deniz ulaşımında aksama olması halinde otobüs ve metro seferleri de artırılacak.

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için de fırtına uyarısı yapıldı. Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Manisa'da yarın kuvvetli fırtına ve sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle İzmirlileri, yıldırım, dolu yağışı, hortum riskine karşı uyardı.

İç Anadolu Bölgesinde ise yağış etkili olacak. Özellikle Adana ve Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor.



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