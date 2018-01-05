Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Mersin çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, yağışların 5 Ocak Cuma günü öğle saatlerinde etkisini yitireceği bilgisine yer verdi. 5 Ocak Cuma hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, internet sitesinden yaptığı açıklamada, Mersin çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.



"Mersin Çevrelerinde Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!" başlıklı bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:



"Gece saatlerinden sonra Mersin çevrelerinde tekrar başlayacak sağanak yağışların, 05.01.2018 Cuma günü öğle saatlerine kadar batı ilçelerinde (Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut) kuvvetli (21-50 kg/metrekare)¸ Mersin merkez ve doğu ilçelerinde (Silifke, Erdemli, Mezitli, Tarsus ve Çamlıyayla) çok kuvvetli (51-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"



Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor!



Meteoroloji, öte yandan Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada, "Rüzgarın Doğu Akdeniz'de Cuma(05.01.2018) günü ilk saatlerden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (70-90km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Cuma (05.01.2018 ) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" denildi.



ulusal.com.tr