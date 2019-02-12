Meteorolojiden Muğla için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Muğla'nın merkez ile Marmaris ve Ula ilçelerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Muğla çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanakların, akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın gece saatlerine kadar il merkezi ile Marmaris ve Ula ilçelerinde kuvvetli (40-75 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.



Yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.