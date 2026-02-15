Meteoroloji'den o bölge için fırtına uyarısı: Çatı uçması ve zehirlenme riskine dikkat

Meteoroloji uyardı: Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, 15 Şubat 2026 Pazar günü Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yetkililer; ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.