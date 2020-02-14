Meteorolojiden o iller için sağanak yağış uyarısı 

Bugün akşam Aydın'ın Batı ilçeleri ve Muğla'da, 17.00'de başlaması beklenen yağışın yarın akşama kadar devam edeceği bekliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesinde paylaştığı duyuruya göre;

Bugün akşam saatlerinden itibaren Aydın’ın batı ilçeleri ve Muğla’da etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli(21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji vatandaşları, oluşması muhtemel risklere karşı uyardı. Sağanak yağışın, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara neden olması bekleniyor.

ulusal.com.tr