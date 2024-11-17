Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor

Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Mersin ve Adana için uyarı

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Mersin'de ve öğle sonrası Adana'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte.

Bölgesel Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.

Bursa: 15°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağışlı.

Afyonkarahisar: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı

Denizli: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı

İzmir: 16°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı ve Doğu Akdeniz'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 17°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya: 17°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hatay: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Mersin: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

Ankara: 11°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Eskişehir: 13°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı

Kayseri: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Konya: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu.

Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Amasya: 12°C, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Tokat: 13°C, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yağışlı. Yağışlar yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Erzurum: 7°C, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

Kars: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Malatya: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı

Van: 10°C, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Gaziantep ve Kilis çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Diyarbakır: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Siirt: 15°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Şanlıurfa: 20°C, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı