Meteoroloji'den o illere uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.
Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun güneydoğusunun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Mersin ve Adana için uyarı
Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Mersin'de ve öğle sonrası Adana'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu yağışların gece saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmekte.
Bölgesel Hava Durumu
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yerel sağanak yağış bekleniyor.
Bursa: 15°C, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Edirne: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak yağışlı.
Afyonkarahisar: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
Denizli: 15°C, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir: 16°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa: 17°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı ve Doğu Akdeniz'de yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 17°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya: 17°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mersin: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.
Ankara: 11°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Eskişehir: 13°C, hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Kayseri: 16°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Konya: 14°C, yağmur ve sağanak yağışlı
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu.
Bolu: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Düzce: 13°C, parçalı ve çok bulutlu
Kastamonu: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak, doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Amasya: 12°C, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Samsun: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Tokat: 13°C, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon: 15°C, parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimleri yağışlı. Yağışlar yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.
Erzurum: 7°C, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Kars: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Malatya: 14°C, aralıklı sağanak yağışlı
Van: 10°C, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde aralıklı sağanak yağışlı. Gaziantep ve Kilis çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Diyarbakır: 17°C, gece saatlerinde sağanak yağışlı
Gaziantep: 19°C, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Siirt: 15°C, gece saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Şanlıurfa: 20°C, batı kesimleri gece saatlerinde sağanak yağışlı