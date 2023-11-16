Meteoroloji'den O İllere Yağış Uyarısı! Bu Geceden İtibaren Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili tahmin raporunu yayımladı.

Raporda bazı iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Açıklamada, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Van'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış olacağı belirtildi. Yağışların, bu gece saatlerinden itibaren etkili olacağının da altı çizildi.

Yağışların genellikle yağmur şeklinde, 2 bin 500 metrenin üzerindeki yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.