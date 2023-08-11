Meteoroloji'den önemli uyarı! Dikkat! Sağanak yağış kapıda

Kavurucu sıcaklara kısa bir mola... Kuvvetli sağanak yağış kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ayrıca İç Anadolu bölgesi için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji uzmanları, Karadeniz bölgesinde Sakarya, Kastamonu, Ordu, Giresun ve Rize için "Sarı Kodlu" uyarı geçerek sağanağa karşı dikkat edilmesi çağrısı yaptı.

Uzmanlar ayrıca Marmara, Ege ve Karadeniz kıyılarında oluşabilecek kuvvetli rüzgar ihtimaline vurgu yaparak tedbir alınmasını söyledi.