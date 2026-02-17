Meteoroloji'den pazar günü uyarısı: 34 şehre kar yağacak
Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren 10 derece birden düşecek; 22 Şubat Pazar günü ise 29 ilde kar yağışı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere aralarında Ankara ve Eskişehir'in de bulunduğu 29 il için kar yağışı uyarısında bulundu.
PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK İLLER
Afyonkarahisar
Aksaray
Amasya
Ankara
Ardahan
Ağrı
Bayburt
Bilecik
Bitlis
Bolu
Burdur
Çorum
Erzurum
Eskişehir
Gümüşhane
Hakkari
Isparta
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Konya
Kırıkkale
Kırşehir
Kütahya
Muş
Nevşehir
Niğde
Sivas
Tokat
Tunceli
Van
Yozgat