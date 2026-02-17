Meteoroloji'den pazar günü uyarısı: 34 şehre kar yağacak

Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, perşembe gününden itibaren 10 derece birden düşecek; 22 Şubat Pazar günü ise 29 ilde kar yağışı etkili olacak.

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu ağırlıklı olmak üzere aralarında Ankara ve Eskişehir'in de bulunduğu 29 il için kar yağışı uyarısında bulundu.

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK İLLER

Afyonkarahisar
Aksaray
Amasya

Ankara
Ardahan
Ağrı

Bayburt
Bilecik
Bitlis

Bolu
Burdur
Çorum

Erzurum
Eskişehir
Gümüşhane

Hakkari
Isparta
Karabük

Karaman
Kars
Kastamonu

Kayseri
Konya
Kırıkkale

Kırşehir
Kütahya
Muş

Nevşehir
Niğde
Sivas

Tokat
Tunceli
Van

Yozgat

