Meteoroloji'den Pazartesi mesaisi öncesi kritik uyarı! Tam 10 şehre sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgeler ise ani ve kuvvetli yağışların etkisi altına giriyor.
Meteoroloji'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı uyarıların ardından, beklenen yağış dalgası yurdun kuzey ve batı şeritlerinde etkisini göstermeye başladı. Yeni haftanın ilk günü olan 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü için tam 10 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yerel yağmur geçişlerinin beklendiği açıklandı. İşte ani sel ve su baskınlarına karşı sarı alarm verilen o 10 şehrimiz...
TRAKYA VE KARADENİZ HATTINDA ANİ YAĞIŞ ALARMI
Hava tahmin uzmanlarının analizlerine göre, yaklaşan alçak basınç merkezi ve kuzeyden esen poyraz fırtınası, Marmara'nın batısı ile Karadeniz genelinde yağış tetiklemesi yapacak. Pazartesi günü özellikle öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışların, dik yamaçlarda heyelan riskini, şehir merkezlerinde ise ani debi yükselmelerini beraberinde getirebileceği bildirildi.
İŞTE 13 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 10 İL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istediği şehirler şu şekilde sıralandı:
MARMARA (TRAKYA) BÖLGESİ
Kırklareli
Edirne
Tekirdağ
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Ordu
Giresun
Trabzon
Rize
Artvin
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Ardahan
Kars
YETKİLİLERDEN ULAŞIMDA AKSAMA UYARISI
Afet İşleri uzmanları ve yerel yönetimler, Trakya üzerinden giriş yapacak ve Karadeniz kıyı hattı boyunca uzanacak yağış dalgası nedeniyle sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve yollarda oluşabilecek su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, vatandaşların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olması, dere yataklarından uzak durması gerektiği önemle hatırlatıldı.