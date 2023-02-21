Meteorolojiden peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlara çığ düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulundu..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.