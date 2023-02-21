Meteorolojiden peş peşe uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlara çığ düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'daki vatandaşlara çığ düşmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıda bulundu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısında bulundu.
METEOROLOJİ ÇIĞ RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI
Öte yandan Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
GÜRCİSTAN SINIRINDA TIRLAR YOLDA KALDI
Doğu Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde etkili olan kar, yüksek noktalarda tipiye dönüştü. Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapası'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğun kar ve tipiyle buzlanma meydana geldi.