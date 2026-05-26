Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Gök gürültülü sağanak birçok ili vuracak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın etkili olacağını belirterek birçok bölge için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte bölge bölge 26 Mayıs Salı hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki hava durumu tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Çeşitli bölgelerde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek.
Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi de yağışlı geçecek.
İl bazında yapılan incelemelere göre; Edirne, Tekirdağ, Bilecik, Muğla, Hatay, Çankırı, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış görülecek. Ayrıca yağışlar, Sakarya'nın güney ve doğusu, Denizli'nin güneyi, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Ankara'nın kuzey kesimleri ve Mersin'in batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak şeklinde kendini gösterecek.
RİZE VE ARTVİN'DE YAŞAYANLAR DİKKAT
Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, bu iki ilde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar yaşanacak. Doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerek daha serin bir hava yaratacak. Ülkenin diğer yerlerinde ise hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.
Bölgelere göre rüzgarın yönü de farklılık gösteriyor. Kuzey ve batı kesimlerde rüzgar kuzey ve kuzeybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden esecek. Rüzgarın hızının genel olarak hafif, ara sıra ise orta kuvvette olması tahmin ediliyor.
İşte bölge bölge 26 Mayıs Salı hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 27°C
Çok bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Çok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri, Denizli'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Hatay çevreleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin (Düzce hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Amasya ve Tokat çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 : 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.