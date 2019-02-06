banner1002
Madenleri devlet işletsin
Madenleri devlet işletsin
Kapatma girişimi Yargıtay'dan döndü
Kapatma girişimi Yargıtay'dan döndü
Vatan Partisi'nden Macron'un skandal kararına tepki
Vatan Partisi'nden Macron'un skandal kararına tepki
Erdoğan- Bahçeli görüşmesi yapıldı
Erdoğan- Bahçeli görüşmesi yapıldı

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi (06 Şubat 2019 hava durumu)

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Mersin'de vatandaşlara sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Hortum uyarısı yapılan Antalya'da ise önlem olarak 5 ilçede okullar tatil edildi. Marmara'da da fırtına etkili oluyor.

Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi (06 Şubat 2019 hava durumu)

Antalya bir kez daha alarmda. Sağanak, hortum ve dolu uyarısı yapılan Antalya'da önlemler alındı. 

Fırtına ve hortum riski nedeniyle; Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. 

Uyarı yapılan illerden biri de Muğla oldu. Kentte gece saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı. 

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde seralar zarar gördü, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.

Bir uyarı da Adana ve Mersin için yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilme riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. 

Marmara’da da fırtına var. Bahar havasının terk ettiği İstanbul'da hava sıcaklığı düştü. Kentte sağanak etkili oluyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Mersin #antalya #meteoroloji
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.