Meteorolojiden peş peşe uyarılar geldi. Mersin'de vatandaşlara sağanak ve sel uyarısı yapıldı. Hortum uyarısı yapılan Antalya'da ise önlem olarak 5 ilçede okullar tatil edildi. Marmara'da da fırtına etkili oluyor.

Antalya bir kez daha alarmda. Sağanak, hortum ve dolu uyarısı yapılan Antalya'da önlemler alındı.



Fırtına ve hortum riski nedeniyle; Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Uyarı yapılan illerden biri de Muğla oldu. Kentte gece saatlerinde fırtına etkili olmaya başladı.



Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde seralar zarar gördü, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.



Bir uyarı da Adana ve Mersin için yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilme riskine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.



Marmara’da da fırtına var. Bahar havasının terk ettiği İstanbul'da hava sıcaklığı düştü. Kentte sağanak etkili oluyor.





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