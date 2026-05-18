Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs 2026 Salı günü için korkutan sağanak yağış uyarısını peş peşe yayınladı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde açık havada planı olan veya törenlere katılacak milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren rapora göre, tam 38 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişleri etkili olacak.
İşte bayram gününde yağmurun esir alacağı o 38 şehrimiz ve bölgelere göre dağılımı:
🌧️ 19 MAYIS SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER
Marmara Bölgesi:
Edirne,
Kırklareli, Tekirdağ.
Karadeniz Bölgesi :
Amasya, Artvin,
Bartın, Bayburt, Bolu,
Çorum, Giresun,
Gümüşhane, Karabük,
Kastamonu, Ordu, Rize,
Samsun, Sinop,
Tokat, Trabzon.
İç Anadolu Bölgesi:
Çankırı, Kayseri,
Kırıkkale,
Sivas, Yozgat.
Doğu Anadolu Bölgesi:
Ağrı, Ardahan,
Bitlis, Erzincan,
Erzurum, Iğdır,
Kars, Muş,
Van, Hakkari.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
Batman, Mardin, Siirt, Şırnak.
Kritik Uyarı: Meteoroloji uzmanları; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı özellikle resmi tatil etkinliklerine katılacak olan vatandaşların tedbirli olmasını önemle hatırlattı.