Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs 2026 Salı günü için korkutan sağanak yağış uyarısını peş peşe yayınladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatilinde açık havada planı olan veya törenlere katılacak milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren rapora göre, tam 38 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağmur geçişleri etkili olacak.



1 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 2

İşte bayram gününde yağmurun esir alacağı o 38 şehrimiz ve bölgelere göre dağılımı:

2 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 3

🌧️ 19 MAYIS SALI GÜNÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN İLLER

3 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 4

Marmara Bölgesi:

Edirne, 

4 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 5

Kırklareli, Tekirdağ.

5 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 6

Karadeniz Bölgesi :

Amasya, Artvin,

6 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 7

Bartın, Bayburt, Bolu,

7 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 8

Çorum, Giresun,

8 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 9

Gümüşhane, Karabük,

9 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 10

Kastamonu, Ordu, Rize,

10 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 11

Samsun, Sinop,

11 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 12

Tokat, Trabzon.

12 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 13

İç Anadolu Bölgesi:

Çankırı, Kayseri,

13 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 14

Kırıkkale, 

14 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 15

Sivas, Yozgat.

15 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi:

Ağrı, Ardahan,

16 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 17

Bitlis, Erzincan,

17 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 18

Erzurum, Iğdır,

18 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 19

Kars, Muş,

19 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 20

Van, Hakkari.

20 21
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi: 19 Mayıs Salı günü 38 ili sağanak vuracak! - Resim: 21

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Batman, Mardin, Siirt, Şırnak.

Kritik Uyarı: Meteoroloji uzmanları; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı özellikle resmi tatil etkinliklerine katılacak olan vatandaşların tedbirli olmasını önemle hatırlattı.

21 21
sağanak yağmur