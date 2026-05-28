Meteoroloji’den peş peşe uyarılar: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun çeşitli bölgeleri için kuvvetli sağanak, sel ve heyelan uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor.
Bugün öğleden sonra Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olmaya başlıyor.
Aynı hava dalgası kapsamında Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde ve ilerleyen saatlerde Hatay'ın batısında da benzer şekilde kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Yarın sabah saatlerinden itibaren ise yağışlı sistem Karadeniz'de etkisini artıracak. Giresun, Trabzon ve Artvin'in güney bölgelerinde yerel düzeyde kuvvetli gök gürültülü sağanak görülecek. Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde bu yağışlar yer yer çok kuvvetli seviyelere ulaşacak.
Hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yağış şekli de değişiyor. 2 bin 500 metre rakım ve üzerindeki yüksek kesimlerde yağışlar kuvvetli, karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. Zamanla havanın daha da soğumasıyla kar yağışının etki alanı 1800 metre rakım üzeri yüksek bölgelere kadar inecek.
Yurt genelinde etkili olan bu sağanak ve kar yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra gücünü kaybederek etki alanından çıkması tahmin ediliyor.
Yağışların devam ettiği süre boyunca vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
Ayrıca, yerel dolu yağışı ve yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması yönünde yetkililer tarafından uyarılar yapılıyor.